حالة الطقس: أجواء صيفية حارة حتى السبت

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، حارا نسبيا إلى حار.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة.

تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، تكون الأجواء حارة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وتبقى الأجواء الصيفية المثالية هي السائدة والمسيطرة في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

في فترة الظهيرة تسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة خاصة في السهول والأغوار. ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا.

يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء صيفية حارة في ساعات النهار، بينما تسود أجواء لطيفة ومنعشة ليلا وفجرا.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل.

وتسود أجواء حارة في فترة الظهيرة، بينما يصبح الجو منعشا ولطيفا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.