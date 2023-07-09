حالة الطقس: أجواء حارة حتى الجمعة

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن تكون الأجواء، اليوم الأحد، حارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

في يوم الإثنين، تكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفي آخر على درجات الحرارة، والتي ستصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة في الجبال وشديد الحرارة في المناطق الغورية والسهلية، وحرارة مع رطوبة عالية وخانقة على طول السواحل.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك الحال في المناطق الساحلية.

في باقي المناطق السهلية والغورية والصحراوية يسود جو شديد الحرارة، وتوقعات بكسر أو ملامسة حاجز 40 مئوية.

في يوم الجمعة، تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

الحرارة ستكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

في المناطق الغورية ستكسر الحرارة حاجز 45 مئوية مع جو حارق. مع المساء تنكسر حدة الأجواء الحارة ويبقى الجو لطيفا.