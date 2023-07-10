حالة الطقس: حار ويتحول إلى شديد الحرارة الأربعاء

يكون الجو اليوم، الإثنين، حار نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، وهذه الليلة يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق

يكون الجو اليوم، الإثنين، حار نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو حار نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، تتعرض البلاد إلى كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة، لذا يكون الجو حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار , حيث يتوقع أن تستمر هذه الموجة لعدة أيام، يطرأ خلالها ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.