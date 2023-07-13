حالة الطقس: الموجة الحارة تستمر حتى الإثنين

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك الحال في المناطق الساحلية.

في باقي المناطق السهلية والغورية والصحراوية يسود جو شديد الحرارة، وتوقعات بكسر درجات الحرارة أو ملامسة حاجز 40 مئوية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

في يوم الجمعة، تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

الحرارة ستكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

في المناطق الغورية ستكسر الحرارة حاجز 45 مئوية مع جو حارق. مع المساء تنكسر حدة الأجواء الحارة ويبقى الجو لطيفا.

تبقى الأجواء حارة جدا والحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية، اليوم السبت.

في المناطق الغورية يسود جو حارق مع حرارة ستكسر حاجز 45 مئوية.

مع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية، بينما تبقى الحرارة مرتفعة في باقي المناطق.

يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى البلاد تتأثر بموجة شديدة الحرارة.

وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

في ساعات المساء والليل يعتدل الجو وتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة خاصة في الجبال العالية.

يوم الإثنين، تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة، وتبقى درجات الحرارة تحلق عاليا دون تغير يذكر عليها عن الأيام الفائتة.

الأجواء الأصعب ستشهدها مناطق الأغوار والبحر الميت، حيث الحرارة عند نهاية الأربعينيات مئوية.