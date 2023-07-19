حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

تبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 6 إلى 8 درجات مئوية. مع المساء تنكسر الموجة الحارة وتتراجع بشكل كبير، وتسود أجواء لطيفة.

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى الأجواء الحارة هي المسيطرة على البلاد، اليوم الأربعاء، مع استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة القوية نسبيا.

وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 6 إلى 8 درجات مئوية.

مع المساء تنكسر الموجة الحارة وتتراجع بشكل كبير، وتسود أجواء لطيفة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يوم الخميس، تستمر الأجواء الحارة دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ويكون الجو لاهبا وحارا جدا في المناطق الغورية وأريحا والبحر الميت.

مع المساء يصبح الجو لطيفا مع نسمات هواء عليلة في المناطق الجبلية العالية تحديدا.

وفي يوم الجمعة، تبقى البلاد تعاني من الموجة الشديدة الحرارة المستمرة منذ أيام طويلة.

وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

الأجواء الأصعب هي المرتقبة في المناطق الغورية، حيث الحرارة ستكسر حاجز 45 مئوية.

في يوم السبت، تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة.

وتبقى درجات الحرارة تحلق عاليا دون تغير يذكر، ويسود جو حار بقوة حتى على قمم الجبال.

الأجواء الأصعب والأكثر سخونة ستشهدها مناطق الأغوار والبحر الميت، حيث الحرارة عند نهاية الأربعينيات مئوية.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك الحال في المناطق الساحلية.

في باقي المناطق السهلية والغورية والصحراوية يسود جو شديد الحرارة، وتوقعات بكسر أو ملامسة حاجز 45 مئوية في الأغوار والبحر الميت.

في يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والتي ستبقى أعلى من المعدل السنوي العام لشهر تموز بحدود 7 إلى 9 درجات مئوية.

ويسود جو حار بشكل كبير في الجبال وشديد الحرارة في المناطق الغورية، وحرارة من المتوقع أن تفوق 46 مئوية وعلى أعتاب 42 مئوية في المناطق السهلية.

وتكون الحرارة عند منتصف الثلاثينيات مئوية مع رطوبة عالية وخانقة على طول السواحل.