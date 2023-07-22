حالة الطقس: اشتداد وطأة الحر

يطرأ ارتفاع إضافي طفيف على درجات الحرارة، السبت، وتكون أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-4 درجات مئوية، ويتواصل تأثير الموجة الحارة بذات الوتيرة؛ طقس حار نهارًا، دافئًا جدًا ليلاً.

الأحد: يستمر ارتفاع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 6-7 درجات مئوية، ويتحول الطقس إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار، وحارًا خلال ساعات المساء والليل في مختلف المناطق.

الاثنين: لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة وتبقى فوق معدلاتها بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، وحارًا نسبيًا في ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: يتواصل الطقس حارًا جدًا خلال ساعات النهار وحارًا في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق المنخفضة، وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 6 درجات مئوية.

الأربعاء: تستمر موجة الحر والطقس يبقى حارًا جدًا خلال ساعات النهار وحارًا نسبيًا في ساعات المساء والليل، وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 6 درجات مئوية.