حالة الطقس: موجة حارة جدا حتى الخميس

وتسود أجواء شديدة الحرارة في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك الحال في المناطق الساحلية. في باقي المناطق السهلية والغورية والصحراوية يسود جو شديد الحرارة، وتوقعات بكسر أو ملامسة حاجز 45 مئوية في الأغوار والبحر الميت.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، شديد الحرارة. ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك الحال في المناطق الساحلية.

في باقي المناطق السهلية والغورية والصحراوية يسود جو شديد الحرارة، وتوقعات بكسر أو ملامسة حاجز 45 مئوية في الأغوار والبحر الميت.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

في يوم الإثنين، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 7 إلى 9 درجات مئوية.

ويسود جو حار بشكل كبير في الجبال، وشديد الحرارة في المناطق الغورية، وحرارة من المتوقع أن تفوق 46 مئوية، وعلى أعتاب 42 مئوية في المناطق السهلية، وحرارة عند منتصف الثلاثينيات مئوية، مع رطوبة عالية وخانقة على طول السواحل.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 9 درجات مئوية.

ويسود جو حار بشكل كبير في الجبال، وشديد الحرارة في المناطق الغورية والسهلية، وحرارة مع رطوبة عالية وخانقة على طول السواحل.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، تبقى الأجواء حارة جدا، والحرارة أعلى من المعدل السنوي العام 7 درجات مئوية، في المناطق الغورية يسود جو حارق مع حرارة ستكسر حاجز 45 مئوية.

ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفا خاصة في المناطق الجبلية، بينما تبقى الحرارة مرتفعة في باقي المناطق، وبالكاد ستهبط عن حاجز 30 مئوية.

يوم الخميس، تبقى الأجواء حارة جدا، والحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية مع استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة القوية.

في مناطق الأغوار والبحر الميت، يسود جو حارق مع حرارة ستكسر حاجز 45 مئوية.

ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفا فقط في المناطق الجبلية، بينما تبقى الحرارة مرتفعة في باقي المناطق.