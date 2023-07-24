حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

يكون الجو اليوم، الإثنين، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، وفي الليل يكون الجو دافئاً في معظم المناطق

يكون الجو اليوم، الإثنين، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.