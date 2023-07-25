حالة الطقس: أجواء حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

يسود جو حار بشكل كبير في الجبال، وشديد الحرارة في المناطق الغورية والسهلية، وحرارة مع رطوبة عالية وخانقة على طول السواحل. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو شديد الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 9 درجات مئوية.

ويسود جو حار بشكل كبير في الجبال، وشديد الحرارة في المناطق الغورية والسهلية، وحرارة مع رطوبة عالية وخانقة على طول السواحل.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

في يوم الأربعاء، تبقى الأجواء حارة جدا، والحرارة أعلى من المعدل السنوي العام 7 درجات مئوية، في المناطق الغورية يسود جو حارق مع حرارة ستكسر حاجز 45 مئوية.

ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفا خاصة في المناطق الجبلية، بينما تبقى الحرارة مرتفعة في باقي المناطق، وبالكاد ستهبط عن حاجز 30 مئوية.

يوم الخميس، تبقى الأجواء حارة جدا، والحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية مع استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة القوية.

في مناطق الأغوار والبحر الميت، يسود جو حارق مع حرارة ستكسر حاجز 45 مئوية.

ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفا فقط في المناطق الجبلية، بينما تبقى الحرارة مرتفعة في باقي المناطق.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو حارا جدا وبشكل أقل في المناطق الجبلية منها في المناطق السهلية والساحلية.

وفي المناطق الغورية يبقى الجو لاهبا وحارا للغاية خاصة في فترة الظهيرة وحتى العصر، ليلا يصبح الجو لطيفا.