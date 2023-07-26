حالة الطقس: أجواء حارة جدا

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى الأجواء حارة جدا، اليوم الأربعاء، والحرارة أعلى من المعدل السنوي العام 7 درجات مئوية، في المناطق الغورية يسود جو حارق مع حرارة ستكسر حاجز 45 مئوية.

ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفا خاصة في المناطق الجبلية، بينما تبقى الحرارة مرتفعة في باقي المناطق، وبالكاد ستهبط عن حاجز 30 مئوية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

في يوم الخميس، تبقى الأجواء حارة جدا، والحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية مع استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة القوية.

في مناطق الأغوار والبحر الميت، يسود جو حارق مع حرارة ستكسر حاجز 45 مئوية.

ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفا فقط في المناطق الجبلية، بينما تبقى الحرارة مرتفعة في باقي المناطق.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو حارا جدا وبشكل أقل في المناطق الجبلية منها في المناطق السهلية والساحلية.

وفي المناطق الغورية يبقى الجو لاهبا وحارا للغاية خاصة في فترة الظهيرة وحتى العصر، ليلا يصبح الجو لطيفا.

يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية.

ويسود جو حار في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية. ويكون الجو شديد الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة. مع المساء والليل يصبح الجو منعشا إلى حد كبير.

وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

ويسود خلال النهار جو صيفي حار في الجبال العالية والمتوسطة. بينما تصبح الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق السهلية. ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

نهارا يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة خاصة في المناطق الغورية والمنخفضة. ليلا يصبح الجو منعشا ولطيفا خاصة في المناطق الجبلية.