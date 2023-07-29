حالة الطقس: انخفاض الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، السبت، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا إلى حار جدًا خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل مع نشاط على سرعة الرياح، بحيث يميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال.

الأحد: التغير مستمر ولكن بطيء، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة التي تستمر فوق معدلاتها، ويكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار، ومعتدلاً خلال ساعات المساء والليل، حيث يميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال.

الاثنين: يكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع قليل مؤقت على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 3-4 درجات مئوية.

الثلاثاء: يستمر الطقس حاراً خلال ساعات النهار ودافئًا خلال ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود ثلاث درجات مئوية.

الأربعاء: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة، ويكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار ودافئًا خلال ساعات المساء والليل.