حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو شديد الحرارة، اليوم الثلاثاء، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يوم الأربعاء، تبقى الحرارة دون تغير يذكر وتتمحور حول المعدلات السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية وأجواء حارة نهارا.

ومع ساعات المساء الأولى تتحول الأجواء إلى الاعتدال والانتعاش خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف عل درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في ساعات النهار، يصبح منعشا ولطيفا تحديدا في المناطق الجبلية مع ساعات المساء الأولى.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

ويسود خلال النهار جو صيفي حار في الجبال العالية والمتوسطة، بينما تصبح الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق السهلية، ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل.

الجو سيكون حارا نهارا نسبيا في فترة الظهيرة فقط وما بعدها بقليل، بينما يسود جو منعش ولطيف في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، ونسمات هواء عليلة ونشطة في المناطق الجبلية.

في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة، وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

ويسود خلال النهار جو صيفي حار وضمن الإطار الطبيعي في الجبال العالية والمتوسطة، بينما تسود الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في المناطق السهلية والغورية.