حالة الطقس: أجواء حارة نهارًا دافئة مساءً

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم السبت، وتبقى فوق معدلاتها السنوية بقليل، ويكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار، ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

الأحد: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها العامة. يستمر الطقس حارًا خلال ساعات النهار، ودافئًا خلال ساعات المساء والليل.

الاثنين: تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة، والطقس حارًا خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة وتقترب من معدلاتها الاعتيادية السنوية، ويسود طقس صيفي عادي مختلف المناطق خلال ساعات النهار، ويتحول إلى لطيف أثناء ساعات المساء والليل.

الأربعاء: لا يطرأ تغير يُذكر حيث يستمر الطقس صيفيًا عاديًا حارًا نسبيًا إلى حار نهارًا ويبقى لطيفًا خلال ساعات المساء والليل.