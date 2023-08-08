حالة الطقس: أجواء صيفية اعتيادية

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار.

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى ضمن المعدل السنوي العام لشهر آب/أغسطس.

خلال النهار يسود جو حار نسبي في فترة الظهيرة، ومع ساعات المساء يسود جو لطيف ومنعش ومع نسمات هواء عليلة في المناطق الجبلية.

يوم الجمعة، يستمر الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات الظهيرة، دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويسود جو حارا جدا في المناطق الغورية وأريحا والبحر الميت.

مع المساء يصبح الجو لطيفا مع نسمات هواء عليلة، وجو منعش إلى أبعد مدى في المناطق الجبلية العالية تحديدا.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو حار إلى شديد الحرارة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية أو أعلى بقليل، في المناطق الغورية تصل الحرارة إلى منتصف الأربعينيات مئوية مع جو لاهب وشديد الحرارة.