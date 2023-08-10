حالة الطقس: أجواء حارة حتى الإثنين

خلال النهار يسود جو حار نسبي في فترة الظهيرة، ومع ساعات المساء يسود جو لطيف ومنعش ومع نسمات هواء عليلة في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تبقى ضمن المعدل السنوي العام لشهر آب/أغسطس.

وخلال النهار يسود جو حار نسبي في فترة الظهيرة، ومع ساعات المساء يسود جو لطيف ومنعش ومع نسمات هواء عليلة في المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يستمر الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات الظهيرة، دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويسود جو حارا جدا في المناطق الغورية وأريحا والبحر الميت.

مع المساء يصبح الجو لطيفا مع نسمات هواء عليلة، وجو منعش إلى أبعد مدى في المناطق الجبلية العالية تحديدا.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو حار إلى شديد الحرارة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية أو أعلى بقليل، في المناطق الغورية تصل الحرارة إلى منتصف الأربعينيات مئوية مع جو لاهب وشديد الحرارة.

الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأحد، يستمر الجو حارا إلى شديد الحرارة مع استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة إلى شديدة الحرارة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، وتبقى الحرارة الليلية مرتفعة نسبيا مع بعض النسمات النشطة في الجبال.

يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل.

الجو سيكون حارا نهارا نسبيا في فترة الظهيرة فقط وما بعدها بقليل، بينما يسود جو منعش ولطيف في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، ونسمات هواء عليلة ونشطة في المناطق الجبلية.