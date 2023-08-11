حالة الطقس: استمرار موجة الحر

تتواصل موجة الحر التي تشهدها كافة أنحاء البلاد، لغاية يوم الثلاثاء المقبل، ويكون الطقس صيفيا حارا نسبيا.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يستمر الجو، اليوم الجمعة، صيفيا حارا نسبيا في ساعات الظهيرة دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

ومن المتوقع يسود جو حارا جدا في المناطق الغورية وأريحا والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو لطيفا مع نسمات هواء عليلة وجو منعش إلى أبعد مدى في المناطق الجبلية العالية تحديدا.

السبت: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو حار إلى شديد الحرارة. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية أو أعلى بقليل. في المناطق الغورية تصل الحرارة إلى منتصف الأربعينيات مئوية مع جو شديد الحرارة.

الأحد: يستمر الجو حارا إلى شديد الحرارة مع استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة إلى شديدة الحرارة. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية. وتبقى الحرارة الليلية مرتفعة نسبيا مع بعض النسمات النشطة في الجبال.

الإثنين: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل. الجو سيكون حارا نهارا نسبيا في فترة الظهيرة فقط وما بعدها بقليل، بينما يسود جو منعش ولطيف في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. ونسمات هواء عليلة ونشطة في المناطق الجبلية.

الثلاثاء: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. الجو سيكون حارا نهارا ووقت الظهيرة تحديدا، بينما يسود جو منعش ولطيف في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. ونسمات هواء عليلة في المناطق الجبلية.