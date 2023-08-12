حالة الطقس: شديد الحرارة واحتمال لزخات أمطار

يستمر تأثر البلاد بموجة الحر مع تسجيل هبوط في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها العامة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

تتأثر البلاد بكتلة هوائية موسمية شديدة الحرارة، اليوم السبت، وتصعد درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار في مختلف المناطق وحارًا نسبيًا في ساعات المساء والليل، وتكون درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 7-8 درجات مئوية.

الأحد: يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 8-9 درجات، ويكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار وغائمًا جزئيًا إلى غائم مع احتمال حدوث الرعد وتساقط زخات من المطر في بعض المناطق، وحارًا نسبيًا في ساعات المساء والليل.

الاثنين: يستمر تأثر البلاد بموجة الحر مع تسجيل هبوط في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها العامة، ويكون الطقس حارًا جدًا خلال ساعات النهار وغائمًا جزئيًا إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ودافئًا جدًا رطبًا خلال ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار ودافئًا خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: تكون الأجواء صيفية حارة وغائمة جزئيًا إلى صافية خلال ساعات النهار، ولطيفة خلال ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل.