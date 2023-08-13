حالة الطقس: أجواء حارة والتحذير من التعرض لأشعة الشمس

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو شديد الحرارة، اليوم الأحد.

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

في يوم الإثنين، يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق شديد الحرارة في الأغوار.

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

ويسود خلال النهار جو حار نسبي إلى حار، ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، بينما يسود جو لطيف ومنعش منذ ساعات مع بعد العصر بقليل.

أما في يوم الخميس، يستمر الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات الظهيرة مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

ويسود جو حارا جدا في المناطق الغورية وأريحا والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو لطيفا مع نسمات هواء عليلة وجو منعش إلى أبعد الحدود خاصة في المناطق الجبلية العالية.