حالة الطقس: شديد الحرارة

يستمر اليوم، الإثنين، تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة مع تراجع طفيف على شدتها لكن يبقى الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5-6 درجات مئوية

يستمر اليوم، الإثنين، تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة مع تراجع طفيف على شدتها لكن يبقى الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.