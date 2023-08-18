حالة الطقس: أيامٌ شَدِيدةُ الْحَرِّ  

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يكون الجو، اليوم الجمعة، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والليلة المقبلة يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، تبقى الحرارة دون تغير يذكر، وتتمحور حول المعدلات السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية. وتسود أجواء حارة نهارا وفترة الظهيرة تحديدا، ومع ساعات بعد العصر والمساء تصبح الأجواء معتدلة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين. ويسود جو حار نسبي إلى حار، في ساعات النهار يصبح منعشا ولطيفا تحديدا في المناطق الجبلية مع ساعات المساء الأولى.

يوم الإثنين، يكون الجو شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة، ومن تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤيا الأفقية.