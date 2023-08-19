حالة الطقس: استمرار موجة الحر مع انخفاض الحرارة

مع بقاء الأجواء أعلى من معدلاتها العامة بقليل تصبح لطيفةً خلال ساعات المساء والليل مع انخفاض آخر خفيف على درجات الحرارة حتى الثلاثاء

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم السبت، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة، ويبقى الطقس حارًا خلال ساعات النهار ودافئًا خلال ساعات المساء والليل.

الأحد: يكون الطقس صيفيًا عاديًا حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار ويعتدل ويصبح لطيفًا خلال ساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض خفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل.

الاثنين: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار، فيما يميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال في ساعات الصباح الأولى والليل المتأخرة، لطيفًا في بقية المناطق.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود ثلاث درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا إلى حارٍ جدًا خلال ساعات النهار ويميل للحرارة خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 4-5 درجات، ويكون الطقس حارًا جدًا خلال ساعات النهار ومائلاً للحرارة خلال ساعات المساء والليل.