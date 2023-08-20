حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

تسود أجواء حارة، في ساعات النهار يصبح منعشا ولطيفا تحديدا في المناطق الجبلية مع ساعات المساء الأولى. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

وتسود أجواء حارة، في ساعات النهار يصبح منعشا ولطيفا تحديدا في المناطق الجبلية مع ساعات المساء الأولى.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وتشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤيا الأفقية.

في يوم الإثنين، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين.

ويبقى الجو صيفيا حارا في ساعات النهار، ويتحول ليصبح الجو لطيفا ومنعشا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الجو، في يوم الثلاثاء، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة، ويميل الجو إلى الاعتدال الشديد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة، وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق الغورية والبحر الميت وكذلك في المناطق السهلية، بينما تسود أجواء لطيفة ومنعشة منذ ساعات ما بعد العصر بقليل.

يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى صيفيا حارا في ساعات النهار، وذلك نتيجة تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة لليوم الثاني على التوالي.

ويتحول ليصبح الجو لطيفا ومنعشا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.