حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وتشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤيا الأفقية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة، ويميل الجو إلى الاعتدال الشديد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وتشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤيا الأفقية.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة، وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق الغورية والبحر الميت وكذلك في المناطق السهلية، بينما تسود أجواء لطيفة ومنعشة منذ ساعات ما بعد العصر بقليل.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، ويبقى صيفيا حارا في ساعات النهار، وذلك نتيجة تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة لليوم الثاني على التوالي.

ويتحول الجو ليصبح لطيفا ومنعشا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف عل درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

ويسود جو حار في ساعات النهار خاصة في المناطق السهلية والمنخفضة، بينما يسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية، ويصبح الجو منعشا ولطيفا تحديدا في المناطق الجبلية في المساء والليل.

في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار في المناطق الجبلية، كما يسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، فيما يسود جو لطيف ومنعش مع ساعات المساء الأولى حتى الصباح الباكر.

يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف عل درجات الحرارة بحيث تكون ضمن المعدل السنوي العام.

ويسود جو حار نسبي في فترة الظهيرة وما بعدها فقط، ويصبح الجو منعشا ولطيفا تحديدا في المناطق الجبلية مع ساعات المساء.