حالة الطقس: أجواء حارة نهارًا لطيفة مساءً

تبقى الأجواء حارة نسبيًا في حدود معدلاتها السنوية وفي المساء والصباح الباكر تكون لطيفة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

تبقى درجات الحرارة، اليوم السبت، أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين حيث تسود خلال النهار أجواء حارة في المناطق الجبلية، وحارة جدًا في المناطق الغورية والبحر الميت. مع ساعات المساء الأولى حتى الصباح الباكر يسود جو لطيف.

الأحد: يطرأ انخفاض طفيف عل درجات الحرارة وتقترب لتصبح في حدود المعدل السنوي العام. يسود جو حار نسبيًا في فترة الظهيرة وما بعدها ويصبح لطيفًا في المناطق الجبلية مع ساعات المساء.

الإثنين: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية في ساعات النهار وفي المناطق السهلية. في المناطق الغورية يكون شديد الحرارة. مع ساعات الليل والفجر يتحول الجو ليصبح لطيفًا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الثلاثاء: يبقى الجو حارًا نهارًا في حدود المعدلات السنوية، ويصبح لطيفًا في ساعات المساء والصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الأربعاء: تبقى الحرارة على ما هي عليه دون تغير يذكر. خلال النهار جو صيفي حار إلى حار جدًا في الأغوار ويميل إلى الاعتدال في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر خاصةً في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الخميس: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بنحو ثلاثة درجات مئوية ويسود خلال النهار جو حار وحار جدًا في المناطق الغورية وبشكل أقل في المناطق السهلية. ومع ساعات بعد العصر والمساء الأولى يعود الجو ليصبح لطيفًا.