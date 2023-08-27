حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة حتى الجمعة

يسود جو حار نسبي في فترة الظهيرة، وما بعدها فقط، ويصبح الجو منعشا ولطيفا تحديدا في المناطق الجبلية مع ساعات المساء. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، بحيث تكون ضمن المعدل السنوي العام.

ويسود جو حار نسبي في فترة الظهيرة، وما بعدها فقط، ويصبح الجو منعشا ولطيفا تحديدا في المناطق الجبلية مع ساعات المساء.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في المناطق الجبلية في ساعات النهار، ويسود جو حار في المناطق السهلية وشديد الحرارة في المناطق الغورية.

ويتحول ليصبح الجو لطيفا ومنعشا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو صيفيا عاديا نهارا، وأجواء في غاية الاعتدال.

ويتحول ليصبح الجو لطيفا ومنعشا وجميلا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، تبقى الحرارة على ما هي عليه دون تغير يذكر، ويسود خلال النهار جو صيفي حار نسبي إلى حار مع جو حار جدا في الأغوار.

ويميل الجو إلى الاعتدال الشديد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار، وجو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية بشكل أقل، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات مع بعد العصر والمساء الأولى.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف عل درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام.

ويسود جو حار نسبي في ساعات النهار خاصة في المناطق السهلية والمنخفضة، بينما يسود جو حار جدا في الأغوار.

ويصبح الجو منعشا ولطيفا في كافة المناطق خاصة في المناطق الجبلية في المساء والليل، مع لمسة خفيفة من البرودة.