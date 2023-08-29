حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

يتحول ليصبح الجو لطيفا ومنعشا وجميلا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويبقى الجو صيفيا عاديا نهارا، وأجواء في غاية الاعتدال.

ويتحول ليصبح الجو لطيفا ومنعشا وجميلا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، تبقى الحرارة على ما هي عليه دون تغير يذكر، ويسود خلال النهار جو صيفي حار نسبي إلى حار مع جو حار جدا في الأغوار.

ويميل الجو إلى الاعتدال الشديد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار، وجو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية بشكل أقل، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات مع بعد العصر والمساء الأولى.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف عل درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام.

ويسود جو حار نسبي في ساعات النهار خاصة في المناطق السهلية والمنخفضة، بينما يسود جو حار جدا في الأغوار.

ويصبح الجو منعشا ولطيفا في كافة المناطق خاصة في المناطق الجبلية في المساء والليل، مع لمسة خفيفة من البرودة.

يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تكون أعلى من المعدل السنوي العام، بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود جو حار نسبي في فترة الظهيرة وما بعدها فقط، ويصبح الجو منعشا ولطيفا تحديدا في المناطق الجبلية مع ساعات المساء.