حالة الطقس: أجواء حارة جدا

كون الجو، اليوم الجمعة حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يكون الجو، اليوم الجمعة حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليلة المقبلة، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.