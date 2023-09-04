حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

في فترة الظهيرة تسود أجواء حارة، بينما تسود أجواء لطيفة ومنعشة من ساعات العصر وصاعدا. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتواقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين.

في فترة الظهيرة تسود أجواء حارة، بينما تسود أجواء لطيفة ومنعشة من ساعات العصر وصاعدا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الضباب، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

يكون الجو، يوم الثلاثاء، حارا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة يشكل كبير، ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات مع بعد العصر بقليل.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار، ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات مع بعد العصر بقليل.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار إلى شديد الحرارة حتى في المناطق السهلية، ويسود جو حار جدا ولاهب في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات مع بعد العصر بقليل.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 8 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار إلى شديد الحرارة بما في ذلك المناطق السهلية، ويسود جو حار جدا وحارق في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية الشمالية، بينما يسود جو لطيف في المساء والليل.

في يوم السبت، تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة القوية وتراوح الحرارة رحلتها المرتفعة.

ويبقى الجو شديد الحرارة مع قيم تصل إلى نهاية الثلاثينيات مئوية في الجبال العالية والمتوسطة، وحول مطلع الأربعين مئوية في المناطق السهلية، وفي النصف الثاني من الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت، في ساعات المساء تنكسر الموجة الحارة القوية ويصبح الجو لطيفا ومنعشا.