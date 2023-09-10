حالة الطقس: أجواء صيفية عادية

نهارا يسود جو صيفي عادي، وليلا ومساءا وفجرا يتحول الجو ليصبح لطيفا ومنعشا. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول المعدل العام.

نهارا يسود جو صيفي عادي، وليلا ومساءا وفجرا يتحول الجو ليصبح لطيفا ومنعشا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

في يوم الإثنين، يكون الجو صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى حول المعدل العام.

نهارا يسود جو صيفي عادي، وليلا ومساءا وفجرا يتحول الجو ليصبح لطيفا ومنعشا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، لذا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار في المناطق السهلية والجبلية، ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات المساء الأولى.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 الخمسة درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة حتى في المناطق السهلية والجبلية، وأجواء حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات المساء الأولى.

في يوم الخميس، تبقى الأجواء حارة نسبيا في ساعات النهار وتنخفض الحرارة بشكل طفيف، وتسود أجواء حارة في المناطق الغورية فقط.

وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية العالية المتوسطة والعالية، مع المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش.

يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الأجواء حارة نسبيا في ساعات النهار.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية، بينما يسود جو أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية المتوسطة والعالية، مع المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش.