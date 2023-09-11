حالة الطقس: حار

يكون الجو اليوم، الإثنين، حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين. وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً ودافئا في معظم المناطق

يكون الجو اليوم، الإثنين، حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً ودافئا في معظم المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.