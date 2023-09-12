حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يتوقع الراصد الجوين أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لذا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار في المناطق السهلية والجبلية، ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات المساء الاولى.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 الخمسة درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة حتى في المناطق السهلية والجبلية، وأجواء حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات المساء الأولى.

الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، تبقى الأجواء حارة نسبيا في ساعات النهار وتنخفض الحرارة بشكل طفيف، وتسود أجواء حارة في المناطق الغورية فقط.

وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية العالية المتوسطة والعالية، مع المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الأجواء حارة نسبيا في ساعات النهار.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية، بينما يسود جو أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية المتوسطة والعالية، مع المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار إلى شديد الحرارة حتى في المناطق السهلية، وفي المناطق الجبلية يسود جو أقل حرارة من باقي المناطق.

ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات المساء الأولى.