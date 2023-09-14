حالة الطقس: أجواء صيفية حارة حتى السبت

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى الأجواء حارة نسبيا، اليوم الخميس، في ساعات النهار وتنخفض الحرارة بشكل طفيف، وتسود أجواء حارة في المناطق الغورية فقط.

وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية العالية المتوسطة والعالية، مع المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الأجواء حارة نسبيا في ساعات النهار.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية، بينما يسود جو أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية المتوسطة والعالية، مع المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار إلى شديد الحرارة حتى في المناطق السهلية، وفي المناطق الجبلية يسود جو أقل حرارة من باقي المناطق.

ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات المساء الأولى.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار نسبي إلى حار في المناطق السهلية، وبشكل أقل في المناطق الجبلية.

ويسود حو حار جدا في الأغوار والبحر الميت، بينما يسود جو لطيف ومنعش مع ساعات المساء الأولى والليل.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقي أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل فقط.

نهارا تسود أجواء صيفية عادية وحارة، وليلا ومساءا وفجرا يتحول الجو ليصبح لطيفا ومنعشا.

يوم الثلاثاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقي حول أو أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

وتسود في ساعات النهار أجواء صيفية عادية وحارة خلال فترة الظهيرة، وليلا ومساءا وفجرا يتحول الجو ليصبح لطيفا ومنعشا للغاية.