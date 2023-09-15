حالة الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يكون الجو اليوم، الجمعة، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يكون الجو اليوم، الجمعة، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليلة المقبلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.