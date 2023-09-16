حالة الطقس: أجواء لطيفة والحرارة في معدلاتها

يبقى الطقس في حدود معدلاته السنوية العامة نهارًا وفي ساعات المساء والليل، ويميل للبرودة فوق الجبال.

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، السبت، والطقس يستمر لطيفًا خلال ساعات النهار وساعات المساء والليل يميل للبرودة فوق الجبال.

الأحد: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلاتها العامة، ويبقى الطقس صيفيًا لطيفًا حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل يميل للبرودة فوق أعالي الجبال.

الاثنين: تصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويستمر الطقس لطيفًا حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل يميل للبرودة فوق الجبال.

الثلاثاء: تستمر الأجواء صيفية عادية والطقس يبقى حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل يميل للبرودة فوق الجبال.

الأربعاء: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا حارًا نسبيًا خلال ساعات النهار، وباردًا نسبيًا في المناطق الجبلبة خلال ساعات المساء والليل.