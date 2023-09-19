حالة الطقس: أجواء صيفية عادية

تسود في ساعات النهار أجواء صيفية عادية وحارة خلال فترة الظهيرة، وليلا ومساءا وفجرا يتحول الجو ليصبح لطيفا ومنعشا للغاية. الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتبقي حول أو أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

وتسود في ساعات النهار أجواء صيفية عادية وحارة خلال فترة الظهيرة، وليلا ومساءا وفجرا يتحول الجو ليصبح لطيفا ومنعشا للغاية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي بنحو 3 درجات مئوية.

في فترة الظهيرة تسود أجواء حارة، بينما تسود أجواء لطيفة ومنعشة من ساعات العصر وصاعدا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى وتحوم حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

نهارا تسود أجواء صيفية عادية، وليلا ومساءا وفجرا يتحول الجو ليصبح لطيفا ومنعشا.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة في المناطق السهلية وبشكل أقل في المناطق الجبلية، وتسود أجواء حارة بشكل لافت في الأغوار والبحر الميت، بينما يسود جو لطيف ومنعش مع ساعات المساء الأولى والليل.