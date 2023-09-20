حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

في فترة الظهيرة تسود أجواء حارة، بينما تسود أجواء لطيفة ومنعشة من ساعات العصر وصاعدا. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتكون أعلى من المعدل السنوي بنحو 3 درجات مئوية.

في فترة الظهيرة تسود أجواء حارة، بينما تسود أجواء لطيفة ومنعشة من ساعات العصر وصاعدا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى وتحوم حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

نهارا تسود أجواء صيفية عادية، وليلا ومساءا وفجرا يتحول الجو ليصبح لطيفا ومنعشا.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة في المناطق السهلية وبشكل أقل في المناطق الجبلية، وتسود أجواء حارة بشكل لافت في الأغوار والبحر الميت، بينما يسود جو لطيف ومنعش مع ساعات المساء الأولى والليل.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار نسبي إلى حار في المناطق السهلية، وبشكل أقل في المناطق الجبلية.

ويسود جو حار بشكل لافت في الأغوار والبحر الميت، ويسود جو لطيف ومنعش مع ساعات المساء الأولى والليل.

يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى تراوح حول المعدلات السنوية العامة لشهر أيلول أو أعلى بقليل فقط.

ويبقى الجو حارا نسبيا في ساعات النهار ولطيفا ومنعشا في ساعات الليل، والفجر والصباح الباكر.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، دون تغيرا جوهريا ملحوظات على الأجواء، ويبقى الجو نهارا حارا نسبيا وصيفيا عاديا.

لكن سرعان ما يصبح الجو لطيفا ومنعشا ومريحا في ساعات المساء الأولى والليل والفجر، والصباح الباكر.