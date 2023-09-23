حالة الطقس: بداية الخريف والحرارة في معدلاتها

فلكيًا يعتبر اليوم، السبت، أول أيام فصل الخريف وتتوقع الأرصاد الجويّة أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحدود 2-3 درجات مئوية ويكون الطقس لطيفًا خلال ساعات المساء يميل للبرودة فوق الجبال.

يعتبر اليوم، السبت، فلكيًا، أول أيام فصل الخريف ويستمر حتى 22 كانون الأول/ديسبمر، وتتوقع دوائر الأرصاد الجويّة أن يطرأ، خلال ساعات النهار، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون أعلى من معدلاتها العامة بحدود 2-3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل يميل للبرودة فوق الجبال.

الأحد: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتعود وتصبح قريبة من معدلاتها العامة، ويبقى الطقس حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل يميل للبرودة فوق الجبال.

الاثنين: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى قريبة من معدلاتها السنوية العامة، ويبقى الطقس حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل يميل للبرودة فوق الجبال.

الثلاثاء: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى حول معدلاتها السنوية العامة والطقس يبقى لطيفًا خلال ساعات النهار ويميل للبرودة فوق الجبال.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة التي تتجاوز معدلاتها السنوية العامة بدرجتين مئويتين، ويكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار ولطيفًا مساءً وليلاً، يميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال.