حالة الطقس: أجواء خريفية حارة

يكون الجو، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويبقى الجو حارا نسبيا في ساعات النهار، ولطيفا وجميلا ومنعشا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تبقى تراوح حول المعدلات السنوية العامة لشهر أيلول أو أعلى بقليل فقط.

ويكون الجو، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ويبقى الجو حارا نسبيا في ساعات النهار، ولطيفا وجميلا ومنعشا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، دون تغيرا جوهريا ملحوظات على الأجواء.

ويبقى الجو نهارا حارا نسبيا وصيفيا عاديا، لكن سرعان ما يصبح الجو لطيفا ومنعشا ومريحا في ساعات المساء الأولى والليل والفجر والصباح الباكر.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو الدرجتين.

نهارا يسود جو صيفي حار نسبيا إلى حار، ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومعتدلا تماما مع لمسة من البرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، تبقى الأجواء الصيفية الحارة نسبيا هي المسيطرة على البلاد، دون أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويسود جو شديد الحرارة في الأغوار الشمالية والوسطى والبحر الميت وأريحا.

مع المساء تهب على البلاد رياح ونسمات هواء عليلة ومنعشة، خاصة في الجبال، وعلى طول السواحل.

يوم الخميس، لن يطرأ تعير يذكر على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجيتين مئويتين.

وبسود جو صيفي حار نسبي نهارا، ولطيف ومنعش إلى أبعد الحدود ليلا وفجرا.