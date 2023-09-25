حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

يبقى الجو نهارا حارا نسبيا وصيفيا عاديا، لكن سرعان ما يصبح الجو لطيفا ومنعشا ومريحا في ساعات المساء الأولى والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، دون تغيرا جوهريا ملحوظات على الأجواء.

ويبقى الجو نهارا حارا نسبيا وصيفيا عاديا، لكن سرعان ما يصبح الجو لطيفا ومنعشا ومريحا في ساعات المساء الأولى والليل والفجر والصباح الباكر.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو الدرجتين.

نهارا يسود جو صيفي حار نسبيا إلى حار، ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومعتدلا تماما مع لمسة من البرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، تبقى الأجواء الصيفية الحارة نسبيا هي المسيطرة على البلاد، دون أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويسود جو شديد الحرارة في الأغوار الشمالية والوسطى والبحر الميت وأريحا.

مع المساء تهب على البلاد رياح ونسمات هواء عليلة ومنعشة، خاصة في الجبال، وعلى طول السواحل.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، لن يطرأ تعير يذكر على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجيتين مئويتين.

وبسود جو صيفي حار نسبي نهارا، ولطيف ومنعش إلى أبعد الحدود ليلا وفجرا.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتعود الأجواء لتصبح صيفية معتدلة في مختلف المناطق إلا الأغوار التي ستشهد جوا حارا.

مع المساء يصبح الجو منعشا جدا في الجبال، ولطيفا وجميلا في باقي المناطق. يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح حول المعدل السنوي العام، ويسود خلال النهار جو خريفي لطيف ومعتدل للغاية.

وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة، مع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية.