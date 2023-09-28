حالة الطقس: أجواء صيفية متقلبة حتى السبت

بسود جو صيفي حار نسبي نهارا، ولطيف ومنعش إلى أبعد الحدود ليلا وفجرا. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تعير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجيتين مئويتين.

وبسود جو صيفي حار نسبي نهارا، ولطيف ومنعش إلى أبعد الحدود ليلا وفجرا.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتعود الأجواء لتصبح صيفية معتدلة في مختلف المناطق الأغوار التي ستشهد جوا حارا.

مع المساء يصبح الجو منعشا جدا في الجبال، ولطيفا وجميلا في باقي المناطق.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين.

ويسود خلال النهار جو خريفي لطيف ومعتدل للغاية، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

مع المساء والليل، يصبح الجو لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويسود جو خريفي قل نظيره لم تعشه البلاد منذ ربيع العام الماضي.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب المنخفضة والمتوسطة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق. ليلا يسود جو منعش للغاية، وبارد نسبي في الجبال.

في يوم الإثنين، توالي الحرارة الانخفاض وتبقى الأجواء خريفية وغائمة جزئيا.

وتبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر المتفرق، وذلك نتيجة حالة من الاضطرابات الجوية. ليلا يصبح الجو منعشا وباردا نسبيا خاصة في الجبال.

يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء خريفية ذات طابع صيفي.

وتسود أجواء شديدة الاعتدال خاصة في المناطق الجبلية، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا.