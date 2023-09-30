حالة الطقس: حار نهارًا يميل للبرودة مساءً

يبدأ الخريف بتسجيل انخفاض ملموس على درجات الحرارة حيث تتراجع نهارًا وتزداد برودةً مساءً مع احتمال سقوط زخات متفرقة في بعض المناطق في البلاد.

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم السبت، مع بقاء الطقس حارًا نسبيًا خلال ساعات النهار، ويميل للبرودة خلال ساعات المساء والليل مع ظهور كميات من السحب، وتنشط سرعة الرياح على فترات.

الأحد: تتوقع الأرصاد الجوية "انخفاض ملموس" على درجات الحرارة نهارًا وتزداد برودةً مساءً وفي ساعات الليل نسبيًا، ويحتمل في ساعات الظهيرة والمساء سقوط زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق.

الاثنين: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا غائمًا جزئيًا خلال ساعات النهار وباردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل، وفي ساعات الظهيرة والعصر تتجدد فرص هطول زخات متفرقة من المطر في عدة مناطق.

الثلاثاء: تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة، ويستمر الطقس خريفيًا غائمًا جزئيًا خلال ساعات النهار وباردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق خاصة حول ساعات الظهيرة والعصر.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا غائمًا جزئيًا خلال ساعات النهار وباردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية.