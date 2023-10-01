حالة الطقس: أجواء خريفية والحرارة بانخفاض

تغطي السماء كميات كبيرة من السحب المنخفضة والمتوسطة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق. ليلا يسود جو منعش للغاية، وبارد نسبي في الجبال.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الأحد، ويسود جو خريفي قل نظيره لم تعشه البلاد منذ ربيع العام الماضي.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب المنخفضة والمتوسطة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق. ليلا يسود جو منعش للغاية، وبارد نسبي في الجبال.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الإثنين، توالي الحرارة الانخفاض وتبقى الأجواء خريفية وغائمة جزئيا.

وتبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر المتفرق، وذلك نتيجة حالة من الاضطرابات الجوية. ليلا يصبح الجو منعشا وباردا نسبيا خاصة في الجبال.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء خريفية ذات طابع صيفي.

وتسود أجواء شديدة الاعتدال خاصة في المناطق الجبلية، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ تعير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام.

ويسود جو خريفي معتدل نهارا مع كميات من السحب المتوسطة. ويسود جو لطيف ومنعش إلى أبعد الحدود ليلا وفجرا.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء خريفية شديدة الدفء والاعتدال خاصة في المناطق الجبلية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا.