حالة الطقس: أجواء خريفية شديدة الدفء

تغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتبقى الأجواء خريفية شديدة الدفء والاعتدال خاصة في المناطق الجبلية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة.

وتبقى الأجواء خريفية معتدلة تماما، مع كميات من السحب العالية. مع المساء والليل يصبح الجو ظريفا ولطيفا ومنعشا.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء خريفية بامتياز مع كميات من السحب العالية.

مع المساء والليل يصبح الجو ظريفا ولطيفا ومنعشا، ويميل للبرودة النسبية في المناطق الجبلية العالية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء شبه صيفية مع حرارة مرتفعة نسبيا، وجو حار حتى في المناطق الجبلية.

تغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية مع حرارة مرتفعة، وجو حار حتى في المناطق الجبلية وأجواء مشمسة. ومع المساء والليل والقحر والصباح الباكر، يصبح الجو منعشا.