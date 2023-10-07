حالة الطقس: غائم جزئيًا والحرارة حول معدلاتها

الحرارة في حدود معدلاتها السنوية العامة مع ظهور السحب المتوسطة والعالية نهارًا ويميل للبرودة نسبيًا في ساعات المساء والليل.

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، السبت، وتبقى حول معدلاتها السنوية العامة، والطقس يبقى غائمًا جزئيًا يتحول إلى غائم بسحب متوسطة وعالية خلال ساعات الظهيرة وباردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.

الأحد: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا مع ظهور السحب العالية خلال ساعات النهار، ويميل للبرودة خلال ساعات المساء والليل.

الاثنين: تنخفض قليلاً درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم خلال ساعات النهار، فيما يحتمل سقوط زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل يكون الطقس باردًا نسبيًا.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا خلال ساعات النهار وباردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم خلال ساعات النهار وباردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق الجبال.