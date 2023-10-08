حالة الطقس: أجواء حارة

تسود أجواء حارة حتى في المناطق الجبلية وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتسود أجواء شبه صيفية مع حرارة مرتفعة نسبيا، حيث تصبح أعلى من معدلها بحدود 3 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة حتى في المناطق الجبلية وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الإثنين، تكون الأجواء غائمة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بقليل.

وتسود أجواء صيفية مع حرارة مرتفعة، وجو حار حتى في المناطق الجبلية، وأجواء مشمسة.

ومع المساء والليل والفجر والصباح الباكر يصبح الجو منعشا.

الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء، يوم الثلاثاء، غائمة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلها العام.

وتسود أجواء صيفية معتدلة في مختلف المناطق باستثناء الأغوار التي ستشهد جوا حارا.

مع المساء يصبح الجو منعشا جدا في الجبال، ولطيفا وجميلا في باقي المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويسود جو خريفي شديد الاعتدال.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب المنخفضة والمتوسطة، ليلا تسود أجواء منعشة للغاية وباردة في الجبال.