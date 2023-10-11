حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

تغطي السماء كميات كبيرة من السحب المنخفضة والمتوسطة، ليلا تسود أجواء منعشة للغاية وباردة في الجبال. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويسود جو خريفي شديد الاعتدال.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب المنخفضة والمتوسطة، ليلا تسود أجواء منعشة للغاية وباردة في الجبال.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، لن يطرأ تعير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام.

ويسود جو خريفي معتدل نهارا مع كميات من السحب المتوسطة. ويسود جو لطيف ومنعش إلى أبعد الحدود ليلا وفجرا.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أقل من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين.

ويسود خلال النهار جو خريفي لطيف ومعتدل للغاية. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

مع المساء والليل، يصبح الجو لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، توالي الحرارة الانخفاض وتكون الأجواء خريفية بحتة.

وتسود أجواء غائمة، وتكون الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر المتفرق، وذلك نتيجة حالة جديدة من الاضطرابات الجوية.

ليلا يصبح الجو منعشا وباردا نسبيا خاصة في الجبال.

في يوم الأحد، توالي الحرارة الانخفاض بشكل طفيف وتكون الأجواء خريفية بحتة.

في النهار، تسود أجواء غائمة، وتكون الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر المتفرق نتيجة استمرار حالة الاضطرابات الجوية.

ليلا يصبح الجو منعشا وباردا نسبيا، خاصة في الجبال.

يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية بحته في مختلف المناطق، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب.

مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال، ومنعشة في باقي المناطق.