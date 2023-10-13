حالة الطقس: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يكون الجو اليوم، الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي الليلة المقبلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمةً جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الساحلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا تسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتهطل زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا تسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتهطل زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر.