حالة الطقس: أجواء الخريف واحتمال زخات متفرقة

الحرارة تبقى حول معدلاتها السنوية مع بدء تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مركزه غرب سورية واحتمال تساقط الأمطار على فترات في مناطق متفرقة يصحبها الرعد أحيانًا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، اليوم السبت، ويكون الطقس صافيًا معتدلاً خلال ساعات النهار يتحول تدريجيًا إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار محلية خفيفة، وباردًا نسبيًا أثناء ساعات المساء والليل، مع بداية تساقط زخات من الأمطار في أجزاء من الساحل والمنطقتين الشمالية والوسطى، كما وتنشط الرياح.

الأحد: تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مركزه غرب سورية سطحيًا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 4-5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا خلال ساعات النهار، وتسقط الأمطار على فترات في معظم المناطق يصحبها الرعد أحيانًا، وتهب رياح نشطة، وفي ساعات الليل تزداد برودة الأجواء مع استمرار هطول الأمطار على فترات متفرقة.

الاثنين: تستمر درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 4-5 درجات، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا مع سقوط زخات متفرقة من المطر في معظم المناطق مع نشاط الرياح، وفي ساعات المساء والليل يكون الطقس باردًا مع تراجع الهطولات وبقاء الفرصة مهيأة لتساقط رذاذ.

الثلاثاء: يكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا خلال ساعات النهار وباردًا ليلاً خاصة فوق الجبال، ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها السنوية العامة، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في بعض المناطق.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها العامة، ويكون الطقس خريفيًا غائمًا جزئيًا ولطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا إلى بارد خلال ساعات الصباح المساء والليل.