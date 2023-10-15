حالة الطقس: أجواء خريفية ماطرة

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

يتوقع الراصد الجوي أن تكون الأجواء خريفية بحتة، اليوم الأحد، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا تسبيا خاصة في المناطق الجبلية.

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ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر، ومن خطر التزحلق على الطرقات أيام الأحد والإثنين.

في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية.

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين.

وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء خريفية شديدة الدفء والاعتدال خاصة في المناطق الجبلية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وبسود جو خريفي معتدل نهارا مع كميات من السحب المتوسطة، ويسود جو لطيف ومنعش إلى أبعد الحدود ليلا وفجرا.