حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة حتى الأحد

تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. وبسود جو خريفي معتدل نهارا مع كميات من السحب المتوسطة، ويسود جو لطيف ومنعش إلى أبعد الحدود ليلا وفجرا.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تكون أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

وبسود جو خريفي معتدل نهارا مع كميات من السحب المتوسطة، ويسود جو لطيف ومنعش إلى أبعد الحدود ليلا وفجرا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء خريفية شديدة الدفء والاعتدال خاصة في المناطق الجبلية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء خريفية وتسود أجواء شديدة الاعتدال والدفء في كافة المناطق.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع المساء يصبح الجو منعشا إلى بارد.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء خريفية، وذات طابع صيفي، وتسود أجواء شديدة الاعتدال خاصة في المناطق الجبلية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع المساء تصبح الأجواء منعشة.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويسود جو شبه صيفي وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. مع ساعات المساء والليل يصبح الحو منعشا للغاية.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويبقى الجو شبه صيفي وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. مع ساعات المساء والليل يصبح الحو منعشا للغاية.